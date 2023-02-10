Столичная пенсионерка возглавила банду автоподставщиков в Подмосковье

В Подмосковье столичная пенсионерка возглавила банду автоподставщиков, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Схему совершения преступлений разработала ранее неоднократно судимая за мошенничество пенсионерка. Она вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка. На внедорожнике премиум-класса с поврежденным боковым зеркалом они передвигались по дорогам Домодедовского городского округа», — сказала Волк.

В качестве своих жертв злоумышленники выбирали пенсионеров, передвигающихся на иномарках. По классической схеме, они имитировали автоаварию и вымогали у жертв десятки тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Мошенников задержали при поддержке бойцов Росгвардии по Московской области. Двое фигурантов арестованы, а третьему вменили обязательство о явке. Предварительно установлена их причастность к шести криминальным эпизодам, проверяются их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мошенник уговорил жителя Подмосковья поджечь отделение банка.