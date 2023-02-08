Мошенник уговорил жителя Подмосковья поджечь отделение банка

В Рузском городском округе задержан местный житель, бросивший бутылку с зажигательной смесью в отделение банка, сообщает ГУ МВД России по Московской области. По данным Telegram-канала Baza, 48-летний мужчина совершил поджог по указанию мошенника.

Аферист по телефону представился сотрудником службы безопасности, уговорил жертву взять кредит и перевести на другие счета более 1,3 миллиона рублей, якобы для защиты сбережений от мошенников. Получив деньги, лжесотрудник банка сказал жертве, что теперь ему нужно поджечь офис банка для выявления злоумышленников.

Мужчина смешал зажигательную гранату по инструкции афериста и закинул ее в помещение. Поджигателя задержали прибывшие на место полицейские. Возгорание удалось потушить силами сотрудников банка.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 2 статьи 167 («Уничтожение или повреждение чужого имущества») УК России, уточнили в МВД.

Ранее мошенники обманули москвича на миллионы рублей в фиктивном пункте обмена валюты. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).