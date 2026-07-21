Житель Подмосковья решил украсть брюки и был задержан росгвардейцами

В Подмосковье росгвардейцы задержали 25-летнего мужчину, решившего украсть брюки из магазина в Щелково. Об инциденте пишет пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина снял с понравившегося товара противокражные датчики, а затем надел брюки под свои штаны и попытался скрыться. Работники службы безопасности заметили кражу и нажали тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали жителя Подмосковья и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее бывший дворник под Москвой устал работать и решил действовать иначе — он украл 11 велосипедов из подъездов жилых многоквартирных домов. Все произошло в подмосковном поселке Мисайлово.