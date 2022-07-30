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Взрыв банкомата в Подмосковье попал на видео

Взрыв банкомата в Подмосковье попал на видео
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Банкомат в подмосковном поселке Пирогово в городском округе Мытищи минувшей ночью вскрыли трое неизвестных мужчин, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по области. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.

«Сегодня в 4:25 в дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что на Советской улице поселка Пирогово в помещении одного из магазинов произошел хлопок», — сказал представитель ведомства.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что трое мужчин путем отжатия входной двери вошли в помещение, в котором установлен банкомат. Они вскрыли его и похитили кассету для хранения денежных средств, после чего скрылись с места происшествия.

«Сумма нанесенного ущерба еще устанавливается», — уточнили в пресс-службе.

Записью с камеры поделился Telegram-канал «112».

Ранее кража забытой на банкомате крупной суммы денег попала на видео. Обнаружившая стопку купюр приезжая женщина положила их на свой счет и ушла.

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