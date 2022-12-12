В Москве пытавшийся вскрыть молотком банкомат мужчина попал на видео

В Москве мужчина пытался вскрыть молотком банкомат, в котором находилось 2,5 миллиона рублей. Момент взлома попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

«Злоумышленник ранним утром вошел в помещение круглосуточного доступа одной из финансовых организаций на Жулебинском бульваре. Там он стал колотить молотком по купюроприемнику банкомата, пытаясь его вскрыть. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, так как сработала сигнализация. Испугавшись, гражданин скрылся», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») УК России. 37-летний житель Подмосковья арестован.

Ранее был определен самый криминальный округ Москвы. Наибольшее количество преступлений — 17065 случаев — зафиксировано в Центральном административном округе (ЦАО).