Раскрыты популярные банковские уловки и способы не попасть «на крючок»

Пять основных банковских уловок и способы не попасть «на крючок» раскрыл центр финансовой экспертизы Роскачества.

«Запрет на досрочное погашение кредита; обслуживание старой карты; навязывание дополнительных услуг; кредит без процентов; овердрафт», — перечисли Центр основные банковские хитрости

Досрочное погашение кредита не выгодно банку из-за потери из-за ежедневных процентов. Чтобы это предотвратить, финансисты обычно используют три уловки: минимальное пользование кредитом; снижение месячного платежа, а не срока; установление лимита на разовую сумму частичного погашения.

Роскачество напомнило, что заемщик по закону имеет право погасить кредит досрочно. Специалисты ведомства советуют внимательно читать договоры, а при досрочном погашении уведомлять банк и брать справку о закрытии кредита. Вторая уловка обычно применяется к клиентам со льготной картой, полученной в организации. При смене работы льготы отменяются и банк начинает взимать комиссию за обслуживание, но клиент, как правило об этом не знает.

«Со временем комиссии могут перейти в долг, а по нему начисляться проценты. О чем банк и может вам сообщить, спустя 1-2 года», — рассказывает центр финансовой экспертизы.

Эксперты советуют при смене работы обратиться в банк-эмитент, заблокировать карту и закрыть счет. Основной навязываемой дополнительной услугой Роскачество называет страхование жизни. Некоторые банки внедряют обязательное страхование в договор. При этом финансовые организации обязаны предлагать кредитные программы как с пунктом по обязательному страхованию, так и без него.

«Внимательно изучайте договор и выбирайте вариант без страхования. В течение 14 дней после покупки страхового полиса от него можно отказаться», — напоминает организация.

Кредит без процентов для покупок в магазине — еще одна уловка. Проценты по нему платит банку продавец, но обычно они уже включены в стоимость проданного товара. Кроме того, к покупкам в рассрочку могут навязывать обязательную страховку или брать небольшую ежемесячную комиссию.

«Кредитов без процентов не бывает. Заплатить лишнее все равно придется», — напоминает Роскачество.

Овердрафт, или расход большей суммы, чем есть на счете, опасен процентами на сумму «ухода в минус». Причем, пеня может начисляться за каждый день просрочки. И может вырасти в существенную сумму даже с десятирублевой задолженности.

Специалисты центра центр финансовой экспертизы рекомендуют при получении карты сразу отключать эту опцию. А если она нужна, обязательно пользоваться интернет-банком или смс-уведомлениями.

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