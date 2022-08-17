Названы распространенные способы обмана на заправках

Распространенные способы обмана водителей на автозаправках названы Роскачеством.

«В век цифровых технологий самым простым и почти неуязвимым способом обмана на заправках стала модификация программного обеспечения заправочных комплексов. Управление вредоносной программой осуществляется с удаленного сервера», — говорится в сообщении.

Операторы автозаправок активизируют программу, а затем, уничтожив следы своей деятельности, отключают ее. Потребители недолива не замечают, поскольку он составляет три-семь процентов от оплаченного объема, отметили в ведомстве.

Кроме того, недолив возможен при корректировке погрешности колонки. Этим могут промышлять и заправщики. Они добиваются срабатывания автоматического защитного отключения пистолета, при этом цифры на табло колонки меняются. Удержать несколько сотен граммов топлива получается на АЗС и при помощи дырявых шлангов. По данным Роскачества, после окончания заправки внутри шланга образуется воздушный столб, который и удерживает горючее.

«Если у вас появилось подозрение, что вас обманули, можете затребовать у руководства АЗС контрольную пробу. Эта процедура осуществляется в присутствии двух свидетелей. Вам обязаны предоставить мерную емкость, проще говоря — мерник. Администратор должен в присутствии водителя и двух свидетелей взять контрольную пробу», — порекомендовали специалисты Роскачества.

Ранее в Москве предложили вернуть продажу пива на заправках. Возврат пива поддержит предпринимателей в условиях кризиса.