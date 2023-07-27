09:10, 27 июля 2023
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Власти остановили БДСМ-фестиваль в подмосковном лесу
Россияне устроили БДСМ-фестиваль в подмосковном лесу в Орехове-Зуеве.
Фото: Maria Vlasova / Unsplash
Устроенный жителями разных городов России нелегальный БДСМ-фестиваль в лесу подмосковного Орехова-Зуева остановили по просьбе жителей местные власти, сообщает Mash.
По данным издания, участники фестиваля разбили в лесу целый палаточный лагерь. На место для его ликвидации приехали полицейские, сотрудники МЧС и лесная охрана. Там они изъяли множество бутылок с алкоголем.
Стало известно, что фестиваль проводят с 2010 года. Этим летом его организаторы уже успели заработать три миллиона рублей.
Ранее полицейские накрыли интим-притон в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве.