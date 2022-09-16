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20:44, 16 сентября 2022
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В столичной подземке заметили «бедного Йорика»

В столичной подземке заметили «бедного Йорика»
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Девушку со скелетом под мышкой заметили в столичной подземке. Сделанной одним из очевидцев фотографией поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«Он так и не дождался нормальных поездов на зеленой ветке», — предположил под снимком автор поста. В кадре держащая скелет пассажирка метро общается с другим пассажиром.

Юзеры отреагировали на увиденное по-разному. «Знакомься, это Жорик!», «Это я в час пик в метро», «Когда выплатил ипотеку», «Он ждал бабье лето», «Взяла своего бывшего на свидание», «Бедный Йорик», — написали они.

Ранее на улице Москвы заметили «капитана Джека Воробья». Мужчина в костюме пирата Карибского моря переходил дорогу в Бутово.

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