Белая медведица из Московского зоопарка отметила юбилей ледяным тортом

Белая медведица Айка из Московского зоопарка отметила свое пятилетие ледяным тортом, который приготовили для нее сотрудники отдела «Хищные животные». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале парка.

«В первом ярусе лакомства были клюква и брусника, во втором яблоки и груши. Киперы измельчили вареную свеклу и сделали из нее ледяную цифру 5. Также торт украсили салакой», – рассказали подробнее о лакомстве в зоопарке. Отмечается, что все ингредиенты входят в ежедневный рацион Айки.