Московский ветврач полетел в Заполярье спасать белого медведя от банки сгущенки
Ветеринарный врач Московского зоопарка полетел в Заполярье ради спасения белого медведя, в пасти которого застряла металлическая банка из-под сгущенки, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Ветврач из Москвы привез все необходимые инструменты и медикаменты. Для перелета на Диксон компания "Норникель" подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться», — рассказала руководитель Росприроднадзора.
Ветврач из столицы прибыл в Норильск утром в четверг, 21 июля. Переждав непогоду, медик в составе спасательной группы отправился на вертолете в поселок Диксон, где находится пострадавшее животное. Снятое на борту видео Радионова также разместила в сети.
Радионова уточнила, что по прилете спасательной группы на место медведь будет обездвижен при помощи безопасных для его здоровья средств (для этого специалисты в срочном порядке получили разрешение). Занесенному в Красную книгу животному будет оказана вся необходимая помощь. Его транспортируют на 60-100 километров от поселка в естественную среду обитания.
Накануне Радионова сообщала, что молодой белый медведь с застрявшей в пасти банкой пришел за помощью к жителям поселка Диксон.
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