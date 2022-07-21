Московский ветврач полетел в Заполярье спасать белого медведя от банки сгущенки

Ветеринарный врач Московского зоопарка полетел в Заполярье ради спасения белого медведя, в пасти которого застряла металлическая банка из-под сгущенки, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Ветврач из Москвы привез все необходимые инструменты и медикаменты. Для перелета на Диксон компания "Норникель" подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться», — рассказала руководитель Росприроднадзора.

Ветврач из столицы прибыл в Норильск утром в четверг, 21 июля. Переждав непогоду, медик в составе спасательной группы отправился на вертолете в поселок Диксон, где находится пострадавшее животное. Снятое на борту видео Радионова также разместила в сети.