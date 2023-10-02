Белка забралась домой к москвичке и попала на видео

Видео сняла и выложила в сеть местная жительница. На кадрах две белки карабкаются по стене многоэтажного дома. Один из грызунов запрыгнул на подоконник и пробрался в квартиру. «Высота не преграда», — прокомментировали ролик в группе.

Ранее в московском парке сняли на видео пьющую из бокала белку. Публикация собрала десятки восторженных реакций пользователей.