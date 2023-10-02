07:35, 02 октября 2023
1 мин.
Белка забралась домой к москвичке и попала на видео
Белка через окно забралась в квартиру к москвичке.
На юго-востоке столицы белка забралась домой к москвичке через окно. Животное попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люблино район М125».
Видео сняла и выложила в сеть местная жительница. На кадрах две белки карабкаются по стене многоэтажного дома. Один из грызунов запрыгнул на подоконник и пробрался в квартиру. «Высота не преграда», — прокомментировали ролик в группе.
Ранее в московском парке сняли на видео пьющую из бокала белку. Публикация собрала десятки восторженных реакций пользователей.