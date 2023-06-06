«Беляж» и «перажок с картошкой» в столичном кафе разозлили пользователей сети

Москвичей возмутили названия выпечки в одном из кафе на востоке столицы. Фотографии с ассортиментомбыли опубликованы в Telegram-канале «Реальная жизнь ВАО (Москва)».

Как рассказал автор поста, он зашел в кафе на Первомайской улице и был возмущен орфографическими ошибками в названиях выпечки. Так, например, на витрине были «перажок с картошкой», «сосиска картошка (жаренный)» и «беляж».

«Я бы не рискнула это есть…», «Может быть это не пирожок, сразу предупреждают», «Ну тут важнее из чего этот пирожок, точнее из кого. А безграмотность сейчас повсеместный бич, к сожалению…», «Беляж-кураж, брр. Сразу оттуда выйти», — отреагировалив комментариях подписчики канала.

Ранее суд обязал владельца сети суши-баров «ЁбиДоЁби» сменить название.