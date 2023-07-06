«Белых ходоков» с капельницами заметили на улице в центре Москве

Четверо москвичей в костюмах мумий прошлись по столичной улице. Соответствующая фотография появилась в Telegram-канале «Что там в Москве?» и рассмешила пользователей сети.

На снимке три женщины и один мужчина стоят на пешеходном переходе в ожидании разрешающего сигнала светофора. Они с ног до головы обмотаны бинтами, а в руках держат штативы с капельницами.

«Спасаются от жары», «Идеальной защиты от солнца не существует», «Прикольный перформанс», «С клизмой шли бы гулять», «Опять нечисть на Патриках разгулялась?», «Зoмби», «В капельницах небось виски плещется», «Целый сквад из мумий», «Белые ходоки сменили форму», — написали пользователи мессенджера.

Ранее в столичном парке заметили и записали на видео «всадника без штанов».