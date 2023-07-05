В столичном парке заметили и записали на видео «всадника без штанов»

Москвичка сняла на видео голого мужчину на велосипеде, ролик опубликовали в группе «Рязанский Проспект (Рязанка) | М125» социальной сети «ВКонтакте». Юзеры назвали героя видео «всадником без штанов».

По словам автора ролика, она не первый раз встречает этого эксгибициониста в столичном парке «Кусково». Мужчина, заметив, что его снимают, надел ветровку и уехал на велосипеде.

«Всадник без штанов», «Голожопый велосипедист», «Тетке нравится наблюдать, фонарик взяла даже в этот раз», «Пусть занимается этим дома перед теликом», «Ночью спать нужно, а не шляться по паркам с фонариком и онанистов пугать! Бедный мужик. Даже штаны надеть забыл с перепугу», «Интересно, а что соседка делает по ночам в парке? Приключений ищет?» — прокомментировали юзеры.

Ранее голый пассажир московской электрички попал на видео.