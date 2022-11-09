Перенесшая 12 операций на мозге беременная отказалась от кесарева сечения

Беременная россиянка, перенесшая 12 операций на мозге, отказалась от кесарева сечения при родах. В результате естественным путем на свет появился здоровый ребенок, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Женщина прибыла в отделение патологии Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) из другого региона. Ранее 31-летней пациентке поставили диагноз аномалия Арнольда-Киари — это редкое врожденное заболевание, при котором структуры головного мозга в задней черепной ямке занимают неправильное положение. В течение года россиянка перенесла более десяти операций по шунтированию головного мозга.

«По заключению невролога и нейрохирурга пациентке были рекомендованы оперативные роды с исключением потуг. Однако от проведения операции кесарева сечения беременная отказалась. Принимая во внимание благоприятную акушерскую ситуацию, небольшие размеры плода, развитие регулярной родовой деятельности, было принято решение начать ведение родов естественным путем», — врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.

Женщина родила девочку весом 3,5 килограмма. Сейчас мать с ребенком выписаны из больницы.

Ранее в Подмосковье роженица выжила, потеряв более трех литров крови. Во время отделения плаценты у женщины началось гипотоническое кровотечение.