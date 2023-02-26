Беременная москвичка обокрала интим-магазин

Беременная москвичка украла из секс-шопа на Большой Дорогомиловской улице мастурбатор для своего супруга, сообщает Mash. Женщина боялась, что муж начнет изменять, пока ей противопоказан интим.

Женщина вынесла мастурбатор из магазина, спрятав его под курткой. По дороге домой она решила рассмотреть его и увидела ценник — 21 тысяча рублей. Москвичка испугалась, что ее могут посадить в тюрьму за содеянное, и поспешила вернуть товар в секс-шоп. Продавцы приняли мастурбатор, но вызвали полицию.

«В отделении сотрудник службы безопасности интим-магазина потребовал у Светланы 25 тысяч рублей за то, чтобы он не писал заявление. Женщина отдала пять тысяч, остальные пообещала вернуть позже. Потому что денег свободных нет, все уходят на содержание сына-инвалида», — рассказывает Mash.

Чтобы погасить этот долг, москвичке пришлось продать свой смартфон, так как в банке она получила отказ на оформление кредита.

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