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18:06, 08 ноября 2022
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Bershka и Pull & Bear возобновят работу в России под другими названиями

Bershka и Pull & Bear возобновят работу в России под другими названиями
Фото: Andrea Comas / Reuters

Группа компаний Daher, которая покупает в России сеть ретейлера Inditex, возобновит работу магазинов Bershka, Pull & Bear, Zara, Massimo Dutti под другими названиями. Об этом «Известиям» сообщили в испанском холдинге.

«Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. Группа компаний Daher будет работать в Российской Федерации под собственными брендами», — рассказали представители компании.

Ранее также сообщалось, что испанский бренд одежды Zara возобновит работу в России под новым названием «Новая мода» (New fashion). При этом в магазинах будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров бренда.

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