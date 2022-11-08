Bershka и Pull & Bear возобновят работу в России под другими названиями

Группа компаний Daher, которая покупает в России сеть ретейлера Inditex, возобновит работу магазинов Bershka, Pull & Bear, Zara, Massimo Dutti под другими названиями. Об этом «Известиям» сообщили в испанском холдинге.

«Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. Группа компаний Daher будет работать в Российской Федерации под собственными брендами», — рассказали представители компании.

Ранее также сообщалось, что испанский бренд одежды Zara возобновит работу в России под новым названием «Новая мода» (New fashion). При этом в магазинах будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров бренда.