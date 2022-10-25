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12:36, 25 октября 2022
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Zara возобновит работу в России

Zara возобновит работу в России
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Испанский бренд одежды Zara возобновит работу в России под новым названием, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в стране планируется открытие четырех магазинов под новым названием «Новая мода» (New fashion). Сообщается, что в магазинах будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров бренда. Российский офис продолжит работу под руководством ливанского предпринимателя.

Ранее стало известно, что одежда популярного японского бренда Uniqlo появилась в продаже на сайте российского маркетплейса.

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