Испанский бренд одежды Zara возобновит работу в России под новым названием, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в стране планируется открытие четырех магазинов под новым названием «Новая мода» (New fashion). Сообщается, что в магазинах будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров бренда. Российский офис продолжит работу под руководством ливанского предпринимателя.

Ранее стало известно, что одежда популярного японского бренда Uniqlo появилась в продаже на сайте российского маркетплейса.