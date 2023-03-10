Bershka и Zara вернутся в Россию под другими названиями

Магазины одежды Bershka, Zara и Pull&Bear, принадлежащие испанской компании Inditex, могут вернутся в Россию под другими названиями, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, популярные бренды одежды вернутся в страну уже в апреле текущего года. Так, Zara откроется под новым названием Maag, Bershka будет называться Ecru, а Pull&Bear станет DUB.

Сообщается, что на работу в магазины идет набор 4500 человек в 240 магазинов по всей стране. Сотрудникам обещают платить 192 рубля в час с бонусами от продаж, девятичасовой рабочий день и ДМС спустя год работы в компании.

Одежда для торговых сетей будет отшиваться на заводах Китая и Турции. Со слов сотрудников компании, уровень цен на товары в новых магазинах повышать не планируют.

Ранее СМИ сообщали, что новые торговые точки на месте Zara начнут работу в столице 4 и 5 февраля. Однако открытие не состоялось.