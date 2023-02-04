Стало известно о возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро
О возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро стало известно из публикации мэра Москвы в его Telegram-канале. Он отметил, что новые составы смогут выйти на линии уже через три года.
«Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — рассказал градоначальник.
Кроме того, в этом году в метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020». Более 90 процентов комплектующих для них отечественного производства. В 2024 году в составах столичной подземки обновят интерьеры и представят новый дизайн головного вагона — так называемую маску, поезда станут еще тише и комфортнее, в них установят более современные зарядные устройства, для маломобильных граждан также появится больше удобств, продолжил глава города.
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