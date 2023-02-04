Город
13:11, 04 февраля 2023
1 мин.

Стало известно о возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро

Стало известно о возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

О возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро стало известно из публикации мэра Москвы в его Telegram-канале. Он отметил, что новые составы смогут выйти на линии уже через три года.

«Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — рассказал градоначальник.

Кроме того, в этом году в метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020». Более 90 процентов комплектующих для них отечественного производства. В 2024 году в составах столичной подземки обновят интерьеры и представят новый дизайн головного вагона — так называемую маску, поезда станут еще тише и комфортнее, в них установят более современные зарядные устройства, для маломобильных граждан также появится больше удобств, продолжил глава города.

Ранее Сергей Собянин назвал самые популярные профессии в столичном метро.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.