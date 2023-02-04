Стало известно о возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро

О возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро стало известно из публикации мэра Москвы в его Telegram-канале. Он отметил, что новые составы смогут выйти на линии уже через три года.

«Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — рассказал градоначальник.