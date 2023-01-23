Собянин назвал самые популярные профессии в столичном метро

Самые популярные профессии в столичном метро назвал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самыми популярными профессиями в последние годы стали машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, тоннельный рабочий, монтер и обходчик пути», — рассказал градоначальник.

По его словам, за последние десять лет в московской подземке появилось около 31,3 тысячи новых рабочих мест. «Сегодня метро — один из крупнейших работодателей столицы», — подчеркнул Собянин.

На создание новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города влияет активное строительство инфраструктуры метро, добавил мэр. «Только благодаря Большой кольцевой линии появилось более шести тысяч вакансий», — отметил он.

Ранее Собянин назвал основные преимущества электробусов. По словам главы столицы, одним из главных достоинств такого вида наземного транспорта является экологичность.