Беспилотник упал на территорию Мосгорсуда

На территорию Московского городского суда упал неопознанный беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Дрон размером 15 на 15 сантиметров обнаружила дежурная поста охраны. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Уточняется, что на беспилотнике не было опознавательных знаков и посторонних предметов. Хозяина летательного аппарата разыскивают.

Ранее беспилотник со взрывчаткой упал под Ногинском. Дрон весом 85 килограммов был обнаружен в поселке имени Воровского.