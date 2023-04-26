12:15, 26 апреля 2023
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Беспилотник упал на территорию Мосгорсуда
«112»: неопознанный беспилотник упал на территорию Московского городского суда.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
На территорию Московского городского суда упал неопознанный беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Дрон размером 15 на 15 сантиметров обнаружила дежурная поста охраны. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.
Уточняется, что на беспилотнике не было опознавательных знаков и посторонних предметов. Хозяина летательного аппарата разыскивают.
Ранее беспилотник со взрывчаткой упал под Ногинском. Дрон весом 85 килограммов был обнаружен в поселке имени Воровского.