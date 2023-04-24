В Подмосковье упал беспилотник со взрывчаткой

Трехметровый беспилотный летательный аппарат упал у подмосковного Ногинска, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, дрон весом в 85 килограммов был обнаружен в поселке имени Воровского. Предположительно, устройство было начинено взрывными зарядами М112. Как сообщает источник, скорость движения такого аппарата может достигать 180 километров в час, дальность полета доходит до 800 километров.

Ранее, в начале апреля сообщалось, что самодельный беспилотник упал на территории военно-промышленного предприятия в Химках.