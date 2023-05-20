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10:52, 20 мая 2023
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Беспилотник обнаружили на территории вуза в центре Москвы

SHOT: беспилотник обнаружили на территории Академии водного транспорта в Москве.

Беспилотник обнаружили на территории вуза в центре Москвы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На территории Академии водного транспорта в центре Москвы обнаружили беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Предмет, похожий на дрон, обнаружил при обходе территории охранник вуза. Беспилотник лежал в траве. На место едут экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в столице. Градоначальник уточнил, что решение было принято для предотвращения несанкционированного использования летательных аппаратов, которые могут затруднять работу правоохранительных органов.