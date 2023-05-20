10:52, 20 мая 2023
1 мин.
Беспилотник обнаружили на территории вуза в центре Москвы
SHOT: беспилотник обнаружили на территории Академии водного транспорта в Москве.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
На территории Академии водного транспорта в центре Москвы обнаружили беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Предмет, похожий на дрон, обнаружил при обходе территории охранник вуза. Беспилотник лежал в траве. На место едут экстренные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в столице. Градоначальник уточнил, что решение было принято для предотвращения несанкционированного использования летательных аппаратов, которые могут затруднять работу правоохранительных органов.