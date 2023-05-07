Беспилотник заметили над аэропортом в Москве

Над московским аэропортом Домодедово заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Беспилотник заметили при посадке самолета. Борт благополучно приземлился, на данный момент дрон продолжает летать над Домодедово, уточнил источник

В среду, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в небе над Москвой. Исключение, по его словам, составляют только беспилотные летательные аппараты, используемые по решениям органов государственной власти.