12:46, 06 апреля 2023
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Самодельный беспилотник упал в Подмосковье
Самодельный беспилотник упал на территории военно-промышленного предприятия в Химках.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Беспилотный летальный аппарат упал на территории военно-промышленного предприятия в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, дрон с камерами видеонаблюдения был найден на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина. На сайте учреждения говорится, что там производят ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны (ПВО).
Беспилотный аппарат диаметром 30 сантиметров нашли сотрудники охраны предприятия при обходе территории. По предварительным данным устройство упало из-за работы глушителей связи.
Ранее в Новой Москве в районе Переделкино упал самодельный беспилотник.