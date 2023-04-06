Самодельный беспилотник упал в Подмосковье

Беспилотный летальный аппарат упал на территории военно-промышленного предприятия в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дрон с камерами видеонаблюдения был найден на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина. На сайте учреждения говорится, что там производят ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Беспилотный аппарат диаметром 30 сантиметров нашли сотрудники охраны предприятия при обходе территории. По предварительным данным устройство упало из-за работы глушителей связи.

Ранее в Новой Москве в районе Переделкино упал самодельный беспилотник.