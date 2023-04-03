В Москве упал самодельный беспилотник

В Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат, об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, дрон был найден на улице Погодина. О его обнаружении сообщил в экстренные службы работник культурного центра Переделкино. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что размеры аппарата были 25 на 25 сантиметров. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в начале марта сообщалось об упавшем в Подмосковье беспилотнике.