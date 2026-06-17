Беспилотники массово атаковали Москву

В ночь на среду, 17 июня, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины вновь были выпущены в большом количестве в сторону Москвы. Количество сбитых на подлете к столице дронов к утру текущего дня назвал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Первое сообщение на эту тему в канале градоначальника появилось около 3 часов ночи. Тогда мэр отчитался о 10 сбитых летательных аппаратах. Далее были сбиты еще 9 дронов, о последнем уничтоженном БПЛА Собянин сообщил почти в 8 часов утра. Таким образом, на данный момент было сбито 19 дронов.

Места уничтожения беспилотников градоначальник не обозначил. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Накануне Украина выпустила по российской столице еще десятки дронов. Число сбитых аппаратов приближалось к 60.