Собянин рассказал о подготовке метрополитена к летнему сезону

О подготовке столичного метрополитена к лету сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он рассказал, что на всех станциях идет генеральная уборка перед новым сезоном.

«Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы», — отметил глава города.

Кроме того, в вестибюлях метрополитена демонтируют вторые двери. Тоннельная вентиляция, по словам мэра, переведена на летний режим. В скором времени на него переведут систему кондиционирования в вагонах.

Ранее Собянин анонсировал строительство новой магистрали и станции метро. По его словам, маршрут пройдет от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта к новой одноименной станции метро.