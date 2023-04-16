Беспилотные электрички запустили на МЦК в Москве

Беспилотные электрички запустили в тестовом режиме на МЦК в Москве, сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».

По имеющейся информации, пока поезда курсируют с машинистами в кабине, которые занимаются налаживанием стабильной работы всех систем. Беспилотные электрички запущены в общем потоке с другими электропоездами «Ласточка», однако пока недоступны для пользования пассажиров.

Ранее москвичам перечислили лайфхаки по экономии на поездках в метро. Им посоветовали оплачивать проезд в метро по биометрии или телефоном.