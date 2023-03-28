Москвичам перечислили лайфхаки по экономии на поездках в метро

Лайфхаки по экономии на поездках в метро перечислил москвичам столичный Дептранс. Пассажирам столичной подземки посоветовали оплачивать проезд по биометрии или телефоном.

Самым выгодным и удобным способом в ведомстве назвали оплату проезда по биометрии — в таком случае за поездку придется заплатить всего 36 рублей. Чтобы воспользоваться этой опцией, жителям столицы надо зарегистрироваться в системе и привязать банковскую карту в приложении «Метро Москвы».

Также можно вернуть десять рублей за каждую поездку в метро, на МЦД, МЦК и наземном транспорте. Это возможно при оплате проезда с телефона, к которому привязана карта «Мир». При возвращении кешбэка билет тоже обойдется в 36 рублей. Отмечается, что акция действует до 30 июня 2023 года.

При этом, по данным сайта московского метрополитена, одна поездка для держателей карты «Тройка» стоит 50 рублей, а по билету «Единый» проезд обходится в 62 рубля.

Ранее москвичи назвали любимые способы скоротать время в метро.