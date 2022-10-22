Москвичам назвали даты бесплатной парковки

Даты бесплатной парковки назвал москвичам столичный Дептранс в своем Telegram-канале. В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября на всех улицах города можно будет бесплатно оставить машину.

В воскресенье, 6 ноября, бесплатная парковка будет действовать везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни, уточнили в ведомстве.

«В праздники на дороги выезжает меньше машин, а загруженность улиц ниже, чем в будни. Просим автомобилистов соблюдать правила и быть внимательными — это позволит избежать аварийных ситуаций и сделать дорожное движение еще безопаснее для всех», — заявил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее автомобилистов предупредили о новых дорожных знаках. Скоро на улицах страны появятся таблички, информирующие о месте зарядки автомобилей, а также дорожный знак «Движение автобусов запрещено».