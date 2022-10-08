Автомобилистов предупредили о появлении новых дорожных знаков

О появлении новых дорожных знаков предупредили автомобилистов в официальном Telegram-канале Правительства России.

Так, на улицах страны появятся таблички, информирующие о месте зарадки автомобилей, а также дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Ое не распространяется на общественный транспорт, следующий по установленному маршруту, и школьные автобусы.

Кроме того, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будут регулироваться соответствующими табличками с разрешением, ограничением или запретом перемещения в разных зонах.

Знак «Парковка» будет видоизменен. На знаке платной парковки появится изображение монет, вместо белой таблички рядом, а на знаке парковки для инвалидов будет нарисован инвалид-колясочник. Поменяется и разметка: платная зона будет обозначаться синими линиями, а бесплатная — белыми.

В Правительстве отметили, что введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

Ранее необычный дорожный знак от Артемия Лебедева разозлил жителей Подмосковья. «Чмоки и поки», — написано на щите с изображением взрослого водителя автомобиля, целующего из салона стоящего на улице ребенка с портфелем.