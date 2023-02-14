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18:02, 14 февраля 2023
1 мин.

Столичные парковки станут бесплатными на три дня

Столичные парковки станут бесплатными на три дня
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Столичные парковки на три праздничных дня станут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час», — рассказал градоначальник.

26 февраля городские парковки будут работать также бесплатно — по графику воскресенья, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом платными на все праздничные дни останутся парковки со шлагбаумами.

Ранее россиянам напомнили даты длинных выходных в феврале.

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