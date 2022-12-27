Город
13:34, 27 декабря 2022
1 мин.

Москвичам сообщили о бесплатном проезде в транспорте в новогоднюю ночь

Москвичам сообщили о бесплатном проезде в транспорте в новогоднюю ночь
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Проезд в столичном метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщил глава города Сергей Собянин. Комментарий пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города цитирует агентство «Москва».

«По сложившейся в последние годы традиции в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов)», — уточнили в пресс-службе.

Бесплатный проезд будет действовать с 20 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.

Ранее Собянин рассказал о главном событии для транспорта Москвы. Им стало завершение строительства Большой кольцевой линии.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.