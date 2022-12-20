Россиянам предложили бесплатное переобучение новым профессиям

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» россиянам предложили бесплатно переобучиться наиболее востребованным новым профессиям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

«В 2023 и 2024 годах пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут в том числе безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми», — говорится в сообщении постановления.

Обучение организуют АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Томский государственный университет.

Сообщается, что в новом году получить бесплатно новую профессию или пройти дополнительное образование смогут не менее 138 тысяч человек, а в 2024 году — не менее 104 тысяч человек.

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