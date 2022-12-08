Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии декабря 2022 года в Москве определили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Так, наиболее выгодное предложение получат менеджеры в сфере строительства — их доход составит 350 тысяч рублей в месяц. Кандидату предложат официальное трудоустройство, работу из офиса в графике 5/2 с девяти утра до шести часов вечера и выплаты процентов с продаж, но при этом необходим опыт аналогичной работы от двух лет.

На зарплату порядка 300 тысяч рублей ежемесячно могут рассчитывать врачи-стоматологи со стажем от шести лет и кандидаты на должность начальника отдела разработки 1С в дилерские центры с опытом от трех лет.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий декабря вошла должность Senior PHP-разработчика: соискателю будут доступны частичное возмещение трат на обучение, оформление согласно Трудовому кодексу России, работа из офиса, зарплата от 280 до 300 тысяч рублей в месяц. Оклад в размере от 250 до 400 тысяч рублей предлагают Java-разработчикам. Они смогут работать удаленно, получать соцпакет, работать в гибком графике.

Ранее были перечислены популярные у московской молодежи профессии. В 2022 году приоритетной традиционно стала сервисная индустрия.