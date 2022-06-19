Стало известно о возможности бесплатного проживания в российских квартирах

О возможности бесплатного проживания в российских квартирах сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. Как стало известно изданию, ряд застройщиков готов предоставлять потенциальным покупателям жилые помещения для тест-драйва.

«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них, помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, согласились запустить проекты по реальному тестированию квартир. Потенциальные покупатели смогут "примерить" на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал Зайцев.

Руководитель центра уверен, что причиной для настолько креативных решений послужила возрастающая конкуренция среди застройщиков. «Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему со стороны потенциальных покупателей квартир достаточно высокий», — заметил он. Особенно актуален данный вариант для иногородних покупателей, которым не придется тратиться на аренду жилья при приезде на просмотр.

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