Город
Сегодня в 18:48
1 мин.

Стало известно о возможности бесплатного проживания в российских квартирах

Стало известно о возможности бесплатного проживания в российских квартирах
Фото: Emily Wang / Unsplash

О возможности бесплатного проживания в российских квартирах сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. Как стало известно изданию, ряд застройщиков готов предоставлять потенциальным покупателям жилые помещения для тест-драйва.

«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них, помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, согласились запустить проекты по реальному тестированию квартир. Потенциальные покупатели смогут "примерить" на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал Зайцев.

Руководитель центра уверен, что причиной для настолько креативных решений послужила возрастающая конкуренция среди застройщиков. «Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему со стороны потенциальных покупателей квартир достаточно высокий», — заметил он. Особенно актуален данный вариант для иногородних покупателей, которым не придется тратиться на аренду жилья при приезде на просмотр.

Ранее стало известно о минимальной стоимости аренды квартиры в центре Москвы. Самую дешевую однокомнатную квартиру можно найти в Замоскворечье.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.