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10:15, 09 декабря 2022
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На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки

На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

19 бесплатных катков открылись в пятницу, 9 декабря, на площадках фестиваля «Московские сезоны». Об этом сообщается на портале правительства столицы.

«В будние дни катание будет проходить с 11:00 до 22:00, а в выходные гостей ждут с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный», — говорится в пресс-релизе.

Катание организовано по сеансам, на которые необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Московских сезонов». На всех площадках работает прокат: детские и взрослые коньки можно арендовать за 50 рублей (залог 2 000 рублей). Кроме того, взять в аренду можно и комплект защиты, куда входят наколенники и налокотники. Стоимость – 50 рублей (залог 1 000 рублей). На таких же условиях выдается защитный шлем. Коньки на всех катках можно заточить бесплатно.

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Фото: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Чтобы не падать на льду, начинающие фигуристы могут взять поддерживающие стойки в форме пингвинов.

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Уточняется, что дети от трех до десяти лет допускаются в зону катания только в сопровождении законного представителя. При этом регистрировать на катание нужно и ребенка, и представителя, даже если он не собирается кататься (в таком случае можно бесплатно взять валенки для хождения по льду, залог на них составит 1 000 рублей). Несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет могут кататься на основании документа, удостоверяющего личность. Документы могут быть предъявлены в оригиналах, скан-копиях или на экране любого электронного устройства.

«Помните, что проносить на ледовое поле сумки, рюкзаки, пакеты, продукты питания и другие личные вещи запрещается. Также администрация катка не несет ответственности за вещи посетителей. С правилами в полной редакции вы можете ознакомиться здесь или в помещении проката», — предупреждают организаторы.

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Посетителям рекомендуется приходить на каток чуть пораньше: в случае опоздания на сеанс более чем на 30 минут, система автоматически аннулирует регистрацию. При этом, время начала сеанса может быть изменено из-за погодных условий.

Катки фестиваля расположены по адресам: у метро «Площадь Революции», улица Профсоюзная, дом 41; Коптевский бульвар, дом 18, корпус А; сквер у станции метро «Некрасовка»; улица Ключевая, дом 22; улица Перерва, дом 52; улица Митинская, дом 31; улица Матвеевская, дом 2; улица Соколово-Мещерская, дом 23; сквер у станции метро «Отрадное»; улица Уральская, дом 16; улица Теплый Стан, дом 1, корпус Б; улица Адмирала Руднева, дом 8; улица Вешняковская, дом 16; улица Городецкая, дом 1; улица Святоозерская, дом 1; улица Сухонская, дом 6, строение 1; Волгоградский проспект, дом 119; город Зеленоград, 16 микрорайон, бульварная зона.

Ранее обстановка с места открытия главного катка столицы на Красной площади попала на видео. На льду выступили артисты. На кадрах видно, что возле катка вдоль ограждения выстроились желающие посмотреть номер.

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