На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки

Уточняется, что дети от трех до десяти лет допускаются в зону катания только в сопровождении законного представителя. При этом регистрировать на катание нужно и ребенка, и представителя, даже если он не собирается кататься (в таком случае можно бесплатно взять валенки для хождения по льду, залог на них составит 1 000 рублей). Несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет могут кататься на основании документа, удостоверяющего личность. Документы могут быть предъявлены в оригиналах, скан-копиях или на экране любого электронного устройства.