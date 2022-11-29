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11:14, 29 ноября 2022
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Обстановка на Красной площади на открытии катка попала на видео

Обстановка на Красной площади на открытии катка попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

На открытии катка на Красной площади собралось много людей. Обстановка с места событий попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Новости Москвы».

Торжественная церемония открытия прошла в понедельник, 28 ноября. На льду выступили артисты. На кадрах видно, что возле катка вдоль ограждения выстроились желающие посмотреть номер.

Посетители смогут попасть на каток со вторника, 29 ноября. Он будет работать до 28 февраля, говорится на официальном сайте ГУМа. Часы посещения разделены на девять ежедневных сеансов с 10:00 до 23:00. Стоимость билетов зависит от времени и дня недели.

Ранее в Москве открылся самый большой столичный каток на ВДНХ. Вместе с инфраструктурой площадь ледового покрытия составляет 53 тысячи квадратных метров.

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