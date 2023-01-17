Жильцы московской многоэтажки несколько дней прожили без отопления

Жильцы многоэтажного дома на востоке Москвы несколько дней прожили без отопления. Об этом сообщила местная жительница в Telegram-канале «Сокольники Соседи».

«Я искренне хочу поблагодарить ГБУ "Жилищник" района Сокольники за три чудесных, морозных дня без отопления. В нашем современном мире так редко выпадает возможность почувствовать себя персонажем зимней сказки. Благодаря расторопным "эльфам" сказка со мной до сих пор», — с иронией написала москвичка. Женщина уточнила, что батареи отключены в доме по адресу улица Короленко, 4/14.

В управе района «Мосленте» подтвердили, что в ведомство поступил сигнал об аварийной ситуации. По официальным данным, в магазине «Магнолия», расположенном в жилом доме, течет труба. «Требуется вскрытие полов по периметру всего магазина. Трубы находятся под стяжкой и напольно-керамической плиткой. Работы запланированы на 17 января», — сообщили в управе, подчеркнув, что после проведения работ в доме дадут отопление.

В начале января температуру в системе отопления в Москве подняли до максимума из-за аномальных морозов. Температура на теплоносителях достигала 130 градусов.