Город
10:04, 06 января 2023
1 мин.

В Москве температуру в системе отопления подняли до максимума

В Москве температуру в системе отопления подняли до максимума
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Из-за аномальных морозов в системе отопления в Москве температуру подняли до максимума. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, его слова передает пресс-служба городского хозяйства.

«Согласно прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления», — сказал Бирюков.

По его словам, на данный момент система отопления скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении.

Ранее сообщалось, что температуру в системе столичного отопления повысили с 107-110 градусов до 130 градусов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.