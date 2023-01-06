В Москве температуру в системе отопления подняли до максимума

Из-за аномальных морозов в системе отопления в Москве температуру подняли до максимума. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, его слова передает пресс-служба городского хозяйства.

«Согласно прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления», — сказал Бирюков.

По его словам, на данный момент система отопления скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении.

Ранее сообщалось, что температуру в системе столичного отопления повысили с 107-110 градусов до 130 градусов.