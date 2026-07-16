Москвичам назвали пять разрешенных пляжей для купания без паразитов и радиации

На 16 июля в Москве открыты и работают пять зон для купания, где вода отвечает санитарным требованиям. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по городу на своем сайте.

Список открытых для купания мест:

Путяевский пруд № 1 (ВАО)

озеро «Белое» (ВАО)

Серебряный бор-2 (СЗАО)

Серебряный бор-3 (СЗАО)

Пионерский пруд (ЦАО)

В зонах отдыха «Большой городской пруд», озеро «Школьное», пляж «Динамо» и «Тропарево» качество воды по микробиологическим показателям все еще не соответствует нормативам, поэтому там сейчас не рекомендуется купаться.

«Указанные территории временно используются как зоны отдыха без купания — для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга. После получения удовлетворительных результатов исследований купание будет разрешено, информация оперативно разместится на сайте Управления», — говорится в сообщении.

Зона отдыха «Левобережье» открыта как зона отдыха без права купания из-за плохого качества воды и песка. В свою очередь, Мещерское, озеро «Черное» и Головинские пруды закрыты на реконструкцию.

В течение летнего сезона регулярно проводится отбор проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели. Уже отобрано 570 проб, выполнено 2594 исследования. Сейчас качество песка во всех зонах отдыха соответствует требованиям.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, заверили в управлении.

Ранее Роспотребнадзор одобрил 55 зон для купания в Подмосковье.