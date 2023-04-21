Безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве

В Москве безбилетный пассажир автобуса попал на видео. Ролик был опубликован в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«В московском транспорте был замечен очень милый пассажир», — подписал автор ролик, в котором запечатлел сидевшего в салоне автобуса мужчину. Россиянин ехал с котенком на плече. Питомец любопытно оглядывался по сторонам, а потом уснул.

«Мелкий какой пассажир», «Хорошенький какой», «Накормил бы сметанкой», «Заяц решил под котика закосить», «Забрал бы домой», «Милый котик», — умилились пользователи сети.

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