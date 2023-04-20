«Джинна из лампы» заметили в московском метро

Пассажира московского метро из-за яркой одежды сравнили со сказочным джинном. Соответствующие фотографии были опубликованы в группе «Родное Строгино М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Чей-то джинн вырвался из лампы и гуляет по району», — написал автор снимков, на которых запечатлен мужчина в костюме, напоминающем одежду мифического персонажа. Пассажир столичной подземки был одет в кофту с ярким принтом, пончо, штаны в клетку и фиолетовые кроссовки дзика-таби с отделенным большим пальцем, а на голове у мужчины был намотан тюрбан.

«Лампу потерли. Мы же не в сказке, поэтому пришлось ехать к новому хозяину на метро», «Может, это аниматор и едет на работу. Зато настроение поднял», «Креативный образ, не пьяный и ведет себя адекватно», «Хороший парень», «Человек чистый и трезвый, никому не мешает. Не надо давать оценки манере одеваться других людей, если это не совпадает с вашими вкусами», — написали пользователи сети.

Ранее москвичам показали «ожившую» в метро скамейку.