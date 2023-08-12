Безбилетный пассажир метро в рюкзаке москвича умилил пользователей сети

Пассажир московского метро посадил собаку в рюкзак, питомец умилил пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Метро Москвы».

На опубликованном снимке москвич стоит в вагоне столичной подземки. В полуоткрытом рюкзаке у него сидит собака породы шпиц, пес выглядывает из сумки.

«Милый», «Лапусечка, какой красивый», «Такой сладенький», «Впрямь милый, прям позирует», «Симпатяга», «Какая красивая Пуговка», «Сладенький щеночек утомился от путешествия», «Самый счастливый безбилетный пассажир», — написали подписчики сообщества.

Ранее прогулка свиньи в шлейке в московском парке умилила пользователей сети.