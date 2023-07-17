21:12, 17 июля 2023
1 мин.
Прогулка свиньи в шлейке в московском парке умилила пользователей сети
Москвич выгулял свинью в шлейке в парке Зюзино.
Фото: Phoenix Han / Unsplash
В столичном районе Зюзино мужчина вышел на улицу с необычным питомцем — свиньей в шлейке. Фотографиями животного поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Вот такой интересный песик», — пошутили в группе.
Снимки домашней свиньи набрали более сотни лайков от пользователей сети. Многих развеселили кадры выгула питомца.
Ранее жительница Подмосковья попала на видео, выгуляв полдюжины свиней. Источник сообщил, что женщина держит их в качестве домашних животных и периодически выгуливает их.