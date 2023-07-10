18:27, 10 июля 2023
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Безбилетный пассажир московского метро разбил турникет и попал на видео
Пассажир без билета разбил турникет на станции метро «Чертановская».
Кадр: Прокуратура Москвы
На станции «Чертановская» столичного метро безбилетный пассажир разбил турникет. Видео инцидента опубликовала прокуратура Москвы.
28-летний мужчина не захотел оплачивать проезд, попытался руками раздвинуть створки турникета, разбил их и прошел через ограничитель.
«Действия мужчины квалифицированы по статье 214 УК России ("Вандализм"). Кроме того, фигурант обязан возместить ущерб, причиненный преступлением», — сообщили в прокуратуре столичного метрополитена.
Ранее в московском метро пассажир разбил створку турникета, чтобы пропустить женщин. После этого ему грозит уголовная ответственность по статье 214 УК России («Вандализм»).