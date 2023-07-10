Безбилетный пассажир московского метро разбил турникет и попал на видео

28-летний мужчина не захотел оплачивать проезд, попытался руками раздвинуть створки турникета, разбил их и прошел через ограничитель.

«Действия мужчины квалифицированы по статье 214 УК России ("Вандализм"). Кроме того, фигурант обязан возместить ущерб, причиненный преступлением», — сообщили в прокуратуре столичного метрополитена.

Ранее в московском метро пассажир разбил створку турникета, чтобы пропустить женщин. После этого ему грозит уголовная ответственность по статье 214 УК России («Вандализм»).