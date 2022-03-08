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Один бездомный расправился с другим в столичном метро
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Один бездомный убил другого в столичном метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».
По имеющимся данным, расправа уроженца Краснодарского края Романа Кищенко над еще одним славянином без определенного места жительства произошла в ночь на вторник, 8 марта, на станции метро «Комсомольская».
Тот же Telegram-канал вскоре опубликовал видеозапись с камер наблюдения в подземке.
Уточняется, что преступник был задержан оперативниками.
Ранее житель Подмосковья убил собутыльника и тщательно избавился от улик.