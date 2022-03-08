Сегодня в 16:05
1 мин.

Один бездомный расправился с другим в столичном метро

Город /
Один бездомный расправился с другим в столичном метро
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Один бездомный убил другого в столичном метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».

По имеющимся данным, расправа уроженца Краснодарского края Романа Кищенко над еще одним славянином без определенного места жительства произошла в ночь на вторник, 8 марта, на станции метро «Комсомольская».

Тот же Telegram-канал вскоре опубликовал видеозапись с камер наблюдения в подземке.

Уточняется, что преступник был задержан оперативниками.

Ранее житель Подмосковья убил собутыльника и тщательно избавился от улик.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.