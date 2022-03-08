Один бездомный расправился с другим в столичном метро

Один бездомный убил другого в столичном метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».

По имеющимся данным, расправа уроженца Краснодарского края Романа Кищенко над еще одним славянином без определенного места жительства произошла в ночь на вторник, 8 марта, на станции метро «Комсомольская».

Тот же Telegram-канал вскоре опубликовал видеозапись с камер наблюдения в подземке.